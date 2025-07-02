Інтерфакс-Україна
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18:23 02.07.2025

Суд призначив заставу до 2 підозрюваних у справі щодо зловживань під час закупівлі шин для військових літаків – САП

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Суд призначив заставу до 2 підозрюваних у справі щодо зловживань під час закупівлі шин для військових літаків – САП

Суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) за клопотаннями детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ), погодженими прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), застосував запобіжні заходи у вигляді застави до помічника депутата та власника приватного товариства, яких підозрюють у зловживаннях на майже 26 млн грн під час закупівлі комплектування для військових літаків, повідомляє САП у середу.

"02 липня 2025 року слідчий суддя ВАКС за клопотаннями детективів НАБУ, погодженими прокурором САП, застосував запобіжні заходи у вигляді застави до помічника депутата та власника приватного товариства, підозрюваних у заволодінні коштами Міністерства оборони України під час закупівлі комплектування, а саме шин для військової авіації, що завдало збитків державі на майже 26 млн грн", - йдеться у повідомленні САП у Телеграмі.

За інформацією прокуратури, рішенням суду помічнику чинного нардепа визначено заставу в розмірі 8 млн грн, власнику приватного товариства – 8,5 млн грн, також на обох підозрюваних покладено відповідні процесуальні обов’язки.

Як повідомлялось наприкінці червня, дві нові підозри у справі щодо заволодіння коштами Міністерства оборони України під час закупівлі авіаційного комплектування, а саме шин для військової авіації, що завдало збитків державі на 27,3 млн грн, висунуті помічнику чинного народного депутата України та власнику приватного товариства, повідомив САП в четвер. Імена підозрюваний не називаються.

"Відповідно до злочинної схеми власник товариства, використовуючи підконтрольну та зареєстровану в ЄС компанію, закуповував авіаційне комплектування у виробників та в подальшому реалізовував за цінами, завищеними у 2-3 рази. Помічник чинного депутата у свою чергу забезпечував комунікацію між учасниками злочинної змови та сприяв безперешкодній оплаті за укладеними контрактами", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в листопаді 2024 року правоохоронці повідомили про підозру двом керівникам структурних підрозділів Сил логістики, зловживання яких під час закупівлі запчастин до бойових літаків завдали 27,3 млн грн збитків.

Зловживаючи своїм службовим становищем, вони забезпечили перемогу в тендері на закупівлю шин двох приватних товариств. При цьому для створення вигляду конкурентної боротьби на розгляд тендерної комісії посадовці подали пропозиції не лише цих двох компаній, а й низки підставних. Водночас більш вигідні комерційні пропозиції інших учасників або умисно викривили, або ж зовсім ігнорували. Отриманий незаконний надприбуток учасники угоди вивели в тінь через мережу підконтрольних фірм.

Теги: #вакс #суд #сап

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