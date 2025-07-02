Інтерфакс-Україна
Події
17:33 02.07.2025

Мінветеранів наступного тижня запустить сервіс пошуку найближчого фахівця із супроводу ветеранів - Калмикова

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Мінветеранів наступного тижня запустить сервіс пошуку найближчого фахівця із супроводу ветеранів - Калмикова

Міністерство у справах ветеранів наступного тижня запустить сервіс пошуку найближчого фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, повідомила міністр Наталія Калмикова.

"Найближчим часом ми зробимо інструмент, який дозволить знайти найближчого до себе фахівця із супроводу. Буквально наступного тижня з'явиться такий інструмент", - сказала Калмикова в ефірі національного телемарафону в середу.

Вона додала, що на сьогодні знайти фахівця із супроводу можна через Управління ветеранської політики.

Також міністр розповіла, що на сьогодні фахівців із супроводу ветеранів уже є у 950-ти громадах, і за найближчий місяць вони з'являться у кожній громаді.

Теги: #мінветеранів #калмикова_наталія

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