Інтерфакс-Україна
Події
16:51 02.07.2025

Постраждалі жителі звільнених територій зможуть отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни - Мінветеранів

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Постраждалі жителі звільнених територій зможуть отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни - Мінветеранів

Постраждалі жителі звільнених українських територій зможуть отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни, повідомляє Міністерство у справах ветеранів з посиланням на рішення уряду.

"Продовжуємо спрощувати процедури встановлення інвалідності для цивільних громадян, постраждалих внаслідок повномасштабної російської агресії… Ці зміни стосуються цивільного населення, яке зазнало поранень від вибухонебезпечних предметів. Відтепер статус особи з інвалідністю внаслідок війни зможуть отримати не лише мешканці територій, підконтрольних органам державної влади України, населення, яких зазнало поранень від вибухонебезпечних предметів внаслідок збройної агресії рф, а й ті, хто постраждав на тимчасово окупованих українських територіях, які вже звільнені Силами оборони України", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що таким чином, люди, які отримали серйозні ушкодження здоров’я під час російської окупації, наприклад у Бучі чи Херсоні, матимуть право після встановлення міжвідомчою комісією Мінветеранів факту ушкодження здоров’я на таких територіях, можуть звертатися до медичних комісій для встановлення відповідного причинного зв’язку, що дасть їм змогу в подальшому отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни та відповідні соціальні гарантії.

Теги: #війна #мінветеранів

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