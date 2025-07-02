Інтерфакс-Україна
Події
13:10 02.07.2025

На Донеччині щонайменше дві людини загинули в результаті обстрілів – ОВА

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На Донеччині щонайменше дві людини загинули в результаті обстрілів – ОВА
Фото: Донецька ОВА

Щонайменше дві людини загинули і шестеро поранені внаслідок обстрілів Донеччини у середу, повідомив голова Донецької обласної вісьйкової адміністрації Вадим Філашкін.

"У Покровську росіяни вбили двох чоловіків і поранили жінку. Ще двоє чоловіків отримали поранення на дорозі між Покровськом і Родинським. У Дружківці внаслідок ударів шахедами поранено 3 людини, пошкоджено 4 будинки", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Він наголосив, що росіяни постійно і цілеспрямовано б’ють по цивільним, і наголосив що залишатися на Донеччині небезпечно.

Теги: #донецька_область #обстріли

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