На Донеччині щонайменше дві людини загинули в результаті обстрілів – ОВА

Фото: Донецька ОВА

Щонайменше дві людини загинули і шестеро поранені внаслідок обстрілів Донеччини у середу, повідомив голова Донецької обласної вісьйкової адміністрації Вадим Філашкін.

"У Покровську росіяни вбили двох чоловіків і поранили жінку. Ще двоє чоловіків отримали поранення на дорозі між Покровськом і Родинським. У Дружківці внаслідок ударів шахедами поранено 3 людини, пошкоджено 4 будинки", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Він наголосив, що росіяни постійно і цілеспрямовано б’ють по цивільним, і наголосив що залишатися на Донеччині небезпечно.