В Генштабі ЗСУ та ЦПД спростували інформацію про окупацію Дачного Дніпропетровської області

Російська диверсійно-розвідувальна група заходила у село Дачне Новопавлівської громади Синельниківського району Дніпропетровської області, але інформація про російський контроль над населеним пунктом не відповідає дійсності, заявляють в Генеральному штабі Збройних сил України в середу.

"Реляції російської пропаганди про захоплення плацдарму на Дніпропетровщині не відповідають дійсності. Дачне й надалі залишається під контролем Сил оборони України", - повідомляється в телеграм-каналі Генштабу в середу.

Повідомляється, що російські військовослужбовці, які заходили в Дачне, були знищені, двоє потрапили в полон. "Кілька днів тому одна з невеликих розвідувальних груп противника змогла проникнути в межі населеного пункту Дачне, що на території Дніпропетровщини. Загарбники встигли сфотографуватися з російським триколором, однак це була остання їхня активність: українські воїни знищили окупантів. В одному з наступних штурмів двом російським військовослужбовцям пощастило більше: вони залишилися живими та потрапили в полон до бригади морської піхоти ВМС ЗС України, поповнивши обмінний фонд", - йдеться в повідомленні.

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України (ЦПД) Андрій Коваленко також спростував російський контроль над Дачним.

"Станом на зараз ніхто не захопив Дачне на Дніпропетровщині", - написав Коваленко в Телеграм у середу.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про окупацію росіянами першого населеного пункту Дніпропетровської області - села Дачне Новопавлівської громади Синельниківського району – а також переходу в "сіру зону" невеликих за площею ділянок поблизу. Натомість OSINT-проєкт DeepState не підтвердив сталий контроль російських окупантів над Дачним, але на своїх мапах відносить його східні околиці до "сірої зони", а також вихід "сірої зони" та зони окупації на адмінкордон Дніпропетровської області в інших місцях.