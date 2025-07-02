Інтерфакс-Україна
Події
09:33 02.07.2025

Окупанти вранці атакували з дронів Антонівку під Херсоном, троє поранених

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Окупанти вранці атакували з дронів Антонівку під Херсоном, троє поранених

Троє мирних мешканців селища Антонівка Херсонського району постраждали, двоє з них госпіталізовані внаслідок дронової атаки в середу вранці, повідомляється в телеграм-каналі Херсонської обласної адміністрації.

"Орієнтовно о 07:00 російська армія атакувала з БпЛА Антонівку. До лікарні у середньому стані тяжкості шпиталізували 44-річного чоловіка та 52-річну жінку. У них – вибухові травми та уламкові поранення. Ще одному 57-річному місцевому жителю, який дістав легкі травми, надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування", - йдеться в повідомленні.

Теги: #херсонська #бпла_рф

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