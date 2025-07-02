ВАКС розгляне запобіжний захід помічнику нардепа Касая Дмитру Пархісенку у справі про розтрату понад 27 млн грн - ЦПК

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) цього тижня розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу Дмитру Пархісенку — помічнику народного депутата від фракції "Слуга народу" Геннадія Касая.

Як повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК) у Телеграм, Пархісенку повідомлено про підозру у справі щодо заволодіння понад 27 млн грн Міністерства оборони.

За версією слідства, посадовці двох підрозділів Командування Сил логістики ЗСУ забезпечили перемогу у тендері на закупівлю шин для двох фірм, подавши також пропозиції низки підставних компаній для створення видимості конкуренції. Більш вигідні пропозиції інших учасників, як стверджується, або викривлювали, або ігнорували.

"Помічник Касая, за даними НАБУ, забезпечував комунікацію між учасниками злочинної змови та сприяв безперешкодній оплаті за укладеними контрактами", — йдеться в повідомленні ЦПК.

Внаслідок реалізації схеми Силам логістики ЗСУ завдано збитків на суму 27,3 млн грн.

Касай є членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а також — одним з авторів законопроєкту, що передбачає амністію за порушення при закупівлях зброї.

Раніше племінник народного депутата фігурував у скандалі щодо постачання неякісних зимових курток для ЗСУ, унаслідок чого було переплачено 6,5 млн доларів. Згодом стало відомо, що племінник та донька Касая придбали нерухомість у Дубаї на понад 1 млн доларів.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/3961