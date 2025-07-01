Гайко Томс стане новим послом ФРН в Україні – ЗМІ

Колишній державний секретар з фінансових питань та досвідчений дипломат Гайко Томс (Heiko Thoms) стане послом ФРН в Україні, він замінить Мартіна Єґера, який відтепер очолюватиме Федеральну розвідувальну службу, повідомляє Die Welt у вівторок.

"Екс-державний секретар з фінансових питань Гайко Томс у майбутньому представлятиме Німеччину як посол в Україні…. Кабінет міністрів має затвердити це призначення в середу", - йдеться у повідомленні на сайті видання.

До зміни уряду цього року Томс був державним секретарем у Федеральному міністерстві фінансів. На посаді посла в Києві він замінить Мартіна Єгера, який стане новим главою Федеральної розвідувальної служби (BND). Єґер ще приймав міністра закордонних справ Йогана Вадефуляпід час його візиту до України цього тижня.

За інформацією, 57-річний Томс є досвідченим дипломатом. З 2020 по 2023 рік він був послом Німеччини в Бразилії, а до цього — заступником глави представництва Німеччини в НАТО.