Сирський провів прощальну телефонну розмову з генералом Каволі, який залишає посаду командувача Європейського командування США

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів прощальну телефонну розмову з генералом армії США Крістофером Каволі, який залишає посаду командувача Європейського командування США та Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі.

"Я знаю генерала Каволі понад 10 років. Він — сильний та розумний військовий, високоосвічений дипломат та інтелектуал. Я щиро сподіваюся, що пік його військової кар'єри незабаром буде оточений й вершинами цивільних досягнень. Дякую за вашу службу, генерале, дякую за вашу дружбу та вашу постійну підтримку України! Разом сильніші! Разом до Перемоги!", - написав він у Facebook.