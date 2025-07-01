Інтерфакс-Україна
Події
18:48 01.07.2025

Умєров оголоситв старт програми спільного виробництва зброї в Україні та країнах "Рамштайну"

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Умєров оголоситв старт програми спільного виробництва зброї в Україні та країнах "Рамштайну"

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про запуск програми спільного виробництва зброї з міжнародними партнерами в Україні та в країнах-учасницях Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн", протягом місяца очікується прийняття чотирьох відповідних законопроєктів.

"Невдовзі українські виробники озброєння та військової техніки отримають спеціальний правовий та податковий режим, який дозволить швидко масштабувати та модернізувати виробництво, а також будувати нові потужності. Йдеться передусім про створення нових заводів і виробничих майданчиків – як на території України, так і за кордоном", - написав Умєров в телеграм-каналі Міністерства оборони України у вівторок.

За його словами, усе вироблене на цих виробництвах озброєння до закінчення війни буде постачатися Силам оборони України.

"Це новий тип військово-промислової співпраці, де Україна — рівноправний партнер та гравець на світовому оборонному ринку", - відзначив очільник оборонного відомства.

Умєров повідомив, що Міністерство оборони України і комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики презентували у вівторок підприємствам оборонно-промислового комплексу України ключові положення чотирьох законопроєктів, які стосуються змін до податкового, митного, бюджетного законодавства та Кримінального кодексу і спрямовані на розвиток галузі та підвищення рівня безпеки виробництва.

"Перше голосування у Верховній Раді України щодо цього пакета змін відбудеться вже цього місяця. Очікуємо на позитивне рішення від депутатів", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #зброя #рамштайн #умєров #виробництво

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