Обвинувачення просить ВАКС відсторонити Чернишова від посади на 2 місяці, захист проти

Захист просить Вищий антикорупційний суд (ВАКС) повністю відмовити в задоволенні клопотання про відсторонення віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова, підозрюваного в зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, від посади.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", в ході суду, обвинувачення, аргументуючи необхідність відсторонення від посади, серед іншого заявило, що на посаді Чернишов може вживати заходів щодо знищення чи спотворення документів і речей, які є важливими для слідства, перешкоджати їх вилученню, а також впливати на свідків.

У звʼязку з цим, обвинувачення просить ВАКС відсторонити Чернишова від посади на два місяці.

В свою чергу, захист і сам віцепремʼєр просять суд повністю відмовити в задоволенні даного клопотання, так як це може негативно вплинути на роботу Міністерства національної єдності і Кабінету міністрів.

Раніше НАБУ і САП скерували до ВАКС клопотання про застосування до Чернишова запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 млн грн. Також обвинувачення звернулося до суду з клопотанням про відсторонення чинного віцепрем’єра від посади, а також вимагає покладення на фігуранта таких обов’язків: прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками; носити електронний засіб контролю.

27 червня, ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн, задовільнивши клопотання частково, зокрема, відмовивши у носінні електронного засобу контролю (браслету). За рішенням суду, на підозрюваного покладені такі обов'язки: прибувати за кожним викликом детектива, прокурора або суду, повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи, не відлучатися з території України без дозволу слідчого, прокурору або суду. Термін дії покладених на Чернишова обов'язків – 2 місяці, тобто, до 27 серпня 2025 року.

Під час засідання по обранню запобіжного заходу Чернишов заявив, що тікати він нікуди не планує і буде співпрацювати зі слідством. Пізніше він заявив, що не планує самостійно подавати у відставку.

1 липня адвокати Чернишова заявили, що уже подали апеляційну скаргу на рішення суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді застави в 120 млн грн.

Як повідомлялося, 23 червня НАБУ і САП повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб віцепрем’єр-міністру - міністру національної єдності України Олексію Чернишову. Зокрема, його дії на колишній посаді міністра розвитку громад та територій України кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України.

За даними слідства, забудовник та його довірена особа розробили схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під будівництво житлового комплексу, і до реалізації схеми залучили Чернишова, коли той обіймав посаду міністра, його радника, тодішнього держсекретаря міністерства та директорку державного підприємства. Правоохоронці вважають, що міністр створив умови для передачі земельної ділянки в управління зазначеному держпідприємству, державний секретар надав дозвіл на вчинення значного господарського зобов’язання, а директорка держпідприємства у незаконний спосіб уклала з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. Згідно з ними забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки. Щоб звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості в разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, який накладено за клопотанням НАБУ і САП.

Раніше про підозру повідомили 5 особам, серед яких: колишній державний секретар Мінрегіону; колишній радник міністра; колишня директорка держпідприємства; забудовник та його довірена особа (організатори схеми).

17 червня колишнього держсекретаря Мінрегіону взято під варту з альтернативою застави в 20 млн грн. 20 червня ВАКС арештував з альтернативою застави в 100 млн грн забудовника – організатора корупційної схеми в Мінрегіоні.