Глава МЗС Німеччини відвідав Одесу разом з Сибігою

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що відвідав Одесу разом з німецьким колегою Йоганном Вадефулем.

"Ми вшанували пам'ять загиблих українських захисників та вирушили до морського порту, де побачили пошкодження, завдані російськими ударами, та пройшли інструктаж з безпеки.

Те, що ми побачили, чітко показує, наскільки терміновим є зміцнення повітряного щита України. Для захисту наших людей, економіки та глобальної продовольчої безпеки", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга подякував Німеччині за її значний внесок у можливості протиповітряної оборони України. Також очільники МЗС обговорили шляхи посилення української протиповітряної оборони, такі як постачання нових систем та перехоплювачів, інвестування у спільне виробництво засобів протиповітряної оборони, українські безпілотники-перехоплювачі та засоби далекого радіусу дії.

"Ми також обговорили, як посилити міжнародну підтримку Одеської області та її мешканців перед обличчям російського терору. Російські удари показують, що Путін відкидає мирні зусилля та має зіткнутися зі зростаючим трансатлантичним тиском. Ми обговорили, як якомога швидше його посилити", - зазначив Сибіга.

Як повідомлялося, 1 липня міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль відвідав з першим візитом Київ.