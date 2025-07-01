В ЄК підтверджують готовність України до початку переговорів про вступ до ЄС

Україна заслуговує на початок переговорів про вступ до ЄС, а проведені в Угорщині національні консультації з цього питання не виходять за межі її компетенції, заявив офіційний представник Єврокомісії (ЄК) Гійом Мерсьє.

"На нашу думку, Україна здійснює необхідні реформи в найскладніших умовах, які можна собі уявити. Згідно з оцінкою комісії, умови для першого переговорного кластера, тобто за основоположними принципами, виконано", - сказав прес-секретар на брифінгу в Брюсселі у вівторок.

"Ми проаналізували виконання (українського) плану щодо вступу до ЄС. Ми бачимо, що стурбованості сусідніх країн отримали відповідь. Ми завжди захищали підхід до вступу в союз на основі досягнень. Немає об'єктивних причин перешкоджати рішенню щодо першого розділу переговорів про основоположні принципи", - додав представник ЄК.

Він висловив сподівання, що переговори щодо цього кластера можуть бути швидко завершені.

"Що стосується національних консультацій, які відбулися в Угорщині, наша позиція дуже зрозуміла: ми беремо до відома їхні результати. Угорський уряд ініціював організацію цих консультацій, що не мають юридичної сили, які належать до національної компетенції, і це Угорщині, її уряду пояснювати, які висновки він розраховує зробити з цих консультацій", - повідомив Мерсьє у відповідь на відповідне запитання.

Йому поставили запитання про те, чи не розглядають можливість розділення процесів вступу до Євросоюзу України та Молдови у зв'язку з тим, що вето Угорщини на початок переговорів із Києвом може затягнутися на невизначений час і завадити переговорам ЄС із Кишиневом.

"Це рішення, яке мають ухвалити держави-члени. Для комісії питання зрозуміле, вона підтримує обидві країни в проведенні ними реформ відповідно до їхніх порядків денних. Обидві досягли хорошого прогресу. Ми продовжимо нашу роботу на політичному, технічному рівнях і в тому, що стосується фінансової підтримки. Ми постараємося, щоб усі держави-члени були в змозі затвердити перший кластер за основоположними принципами для обох країн", - сказав Мерсьє.

Минулого тижня угорський прем'єр Віктор Орбан оголосив результати національних консультацій щодо вступу України до ЄС. Він повідомив, що участь у голосуванні взяли 2 млн 278 тис. осіб. Із них 95% проголосували проти вступу України до Євросоюзу.

На саміті ЄС у Брюсселі 26 червня Угорщина заблокувала пропозицію про відкриття першого кластера переговорів з Україною, тоді як 26 країн Євросоюзу її підтримали.

Голова Європейського парламенту Роберта Метсола, виступаючи на цьому саміті перед лідерами країн ЄС, заявила, що необхідно підтримувати процес вступу до Євросоюзу України та Молдови.

"Україна і Молдова вже виконали умови для старту початкового пулу переговорів - так званого кластера "основоположних принципів". Тепер м'яч на нашому боці. Нам потрібно зберегти імпульс", - сказала глава Європарламенту.