ППО збила у червні 159 ворожих ракет та 4,6 тис дронів

Протиповітряна оборона Cил оборони знищила 4750 повітряних цілей протягом червня 2025 року, зокрема, 159 крилатих, балістичних та керованих авіаракет, повідомляється в телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України.

Знищені 93 крилаті ракети Х-101/Х-55СМ, 14 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23", 12 крилатих ракет "Калібр", 13 керованих авіаційних ракет Х-59/69, 27 крилатих ракет "Іскандер-К", 2453 ударні БпЛА типу Shahed; 659 розвідувальних БпЛА; 1479 БпЛА інших типів.

Авіація Повітряних сил ЗСУ у червні знищила 646 повітряних цілей, уразила командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.