Інтерфакс-Україна
Події
14:50 01.07.2025

У червні Харків пережив найбільшу кількість повітряних атак з початку повномасштабного вторгнення –мер

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У червні Харків пережив найбільшу кількість повітряних атак з початку повномасштабного вторгнення –мер

Протягом червня ЗС РФ обстрілювали Харків 142 рази, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"У червні ми зафіксували абсолютний місячний рекорд за кількістю повітряних атак на Харків від початку війни. Це були і ракети, і дрони, і авіаційні удари, тощо", - написав Терехов у телеграм-каналі.

За місяць внаслідок ворожих обстрілів загинуло 15 мирних мешканців, ще 157 осіб, серед яких 25 дітей, постраждали.

Терехов нагадав також про наймасштабнішу ворожу комбіновану атаку на місто, яка сталася 7 червня.

"Того дня під головний удар потрапило велике цивільне підприємство з виготовлення м’яких контейнерів для агропродукції. Внаслідок вибухів виникла велика пожежа, стався обвал конструкцій. Фактично від будівлі лишилися лише руїни. Гасіння пожежі там тривало безперервно 12 днів. Вдалося врятувати двох людей. Під завалами знайшли тіла ще шістьох працівників підприємства. За рівнем небезпеки й технічної складності ця ситуація була близькою до трагедії в "Епіцентрі", - написав Терехов

 

Теги: #харків #терехов #обстріли

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