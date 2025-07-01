Інтерфакс-Україна
Події
13:46 01.07.2025

Уряд Швеції вивільняє майже 1,7 млрд крон для збільшення допомоги Україні та гуманітарних зусиль

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Уряд Швеції вивільняє майже 1,7 млрд крон для збільшення допомоги Україні та гуманітарних зусиль

Уряд Швеції створює умови для збільшення допомоги Україні цього року та для того, щоб мати змогу ще краще реагувати на гуманітарні потреби в усьому світі. Це робиться шляхом перерозподілу пріоритетів як географічної, так і тематичної допомоги, вказується у заяві уряду.

"Це дозволить вивільнити майже 1,7 мільярда шведських крон до 2025 року. Уряд також вирішив розпочати поступове згортання стратегії співпраці Швеції з Афганістаном у сфері розвитку та стратегії регіональної співпраці Швеції з Азією та Океанією у сфері розвитку", - зазначається у повідомленні.

Наголошується що зміни, які зараз вносяться до бюджету допомоги, вважаються необхідними з огляду на мінливу міжнародну ситуацію.

" Ми живемо в неспокійному світі з великою кількістю криз. У багатьох місцях, не в останню чергу в Україні, Судані, Газі та Ємені, людські страждання є величезними. Ситуація в багатьох країнах ще більше загострилася через рішення США призупинити частину своєї допомоги. Тому Швеція вирішила зробити крок уперед, здійснивши комплексну репріоритизацію бюджету допомоги на 2025 рік. Ми виділяємо 1,67 мільярда шведських крон на підтримку України та зусилля з порятунку життя людей у всьому світі. Швеція не може покрити скорочення США, але ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну та врятувати життя", - заявив міністр розвитку, співробітництва та зовнішньої торгівлі Беньямін Дуса.

Зміна пріоритетів стосується всіх географічних регіонів, окрім України та сусідніх країн. Також скорочуються обсяги тематичної допомоги. Ці зміни здійснюються відповідально, без порушення попередніх домовленостей.

У той же час, основною причиною виділення коштів є подальша підтримка України.

"Підтримка України та її сусідів є життєво важливою для Європи, і Україна є головним пріоритетом допомоги та зовнішньої політики Швеції. Для того, щоб протистояти Росії, яка не соромиться обстрілювати дитячі майданчики, лікарні, школи та будинки, потрібна більша підтримка. Україна бореться не лише за свою свободу, але й за свободу Європи", - підсумував Дуса.

Теги: #допомога #швеція

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