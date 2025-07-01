СБУ повідомила про заочну підозру російському комбригу та ще 8-окупантам, які катували цивільних в Бучанському районі

Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще дев’ятьох російських воєнних злочинців, які причетні до масових катувань цивільного населення під час тимчасової окупації Київської області у 2022 році, та повідомила їм заочно про підозру.

"Насамперед йдеться про російського полковника Азатбека Омурбекова – командира 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії країни-агресора. Під час захоплення селища Андріївка в Бучанському районі рашист віддав наказ на проведення репресій проти місцевих жителів для виявлення учасників руху опору. Серед його підлеглих, який приступив до виконання злочинного доручення, був сержант Петро Захаров – старший розвідник розвідбату ворожого з’єднання. За даними слідства, він ув’язнив 4-х мешканців селища, яких за наказом Омурбекова жорстоко катували", - повідомляється на сайті СБУ у вівторок.

Крім цього, задокументовано воєнні злочини ще сімох окупантів з 37-ї окремої мотострілецької бригади 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу РФ.

"Йдеться про командира відділення ворожого з’єднання сержанта Андрія Каркіна та його підлеглих: сержанта Тимура Данченка – командира бойової машини; єфрейтора Леоніда Семенова; єфрейтора Чінгіса Раднаєва; рядового Олександра Зайцева; рядового Артема Перевозкіна; рядового Євгена Широкінаю. За матеріалами справи, в кінці лютого 2022 року вони брали участь у захопленні селища Вишеград Бучанського району. Тоді вони ув’язнили на майже два тижні 11 місцевих жителів у погребі площею 10 кв м", - йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили рашистам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Тривають заходи для притягнення їх до відповідальності.