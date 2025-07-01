Інтерфакс-Україна
Події
11:11 01.07.2025

МВФ закликав до посилення митної реформи та відтермінував призначення керівника Держмитслужби до грудня 2025

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МВФ закликав до посилення митної реформи та відтермінував призначення керівника Держмитслужби до грудня 2025

Міжнародний валютний фонд (МВФ) закликав збільшити зусилля для реформування Державної митної служби України (ДМС) та погодився з новою послідовністю процесу, яку запропонувала українська влада, тому призначення керівника органу перенесено з червня на грудень 2025 року.

"Необхідно докласти більше зусиль для прискорення затяжних митних реформ, які охоплюють сфери доходів та управління. На жаль, вибір нового керівника ДМС затримується, оскільки Кабмін ще не призначив офіційно комісію з відбору, що є першим кроком у цьому процесі", - підкреслюється в оновленій за результатами восьмого перегляду програмі, яку оприлюднив на своєму сайті МВФ в ніч на вівторок.

Зазначається, що українська влада підтвердила свою прихильність до реформ ДМС і запропонувала нову послідовність реформ, щоб забезпечити більшу підтримку з боку внутрішніх зацікавлених сторін. Тепер у першу чергу буде представлений та затверджений детальний план реформ органу, що є попередньою дією, після чого до кінця серпня будуть залучені зовнішні партнери для визначення фінансування реформ ДМС, оскільки, за попередніми оцінками, вартість реформи може становити від $0,4 млрд до $1,2 млрд (нове обладнання, навчання, зарплати тощо)

Після визначення фінансування, також до кінця серпня, планується призначити відбіркову комісію і до кінця 2025 року - нового керівника ДМС.

"Хоча персонал вважає, що процес призначення міг би відбуватися одночасно з розробкою плану реформ та фінансування, він погодився з пропозицією влади щодо очікування, що процес буде завершено до кінця грудня. Проте, з огляду на постійні затримки в цій реформі, персонал бачить значні ризики для її своєчасного завершення", - констатується у документі.

Місія також наголосила на важливості розробки ключових показників ефективності (KPI) для голови ДМС. Планується, відповідно до передової міжнародної практики, ці KPI повинні збалансувати необхідність мобілізації доходів з іншими цілями, такими як спрощення торгівлі, управління та зменшення ризиків.

МВФ уточнив, що для восьмого перегляду Україна замість призначення нового голови ДМС поки що подала до Кабінету міністрів детальний план реформування цього фіскального відомства.

Як повідомлялось, до 17 червня 2025 року Мінфін мав подати план структурної реформи митниці.

Теги: #мвф #дмс

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