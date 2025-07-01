ЕС у рамках посилення санкцій має підстави прибрати з ринку залізничну продукцію країни-агресорки – "Інтерпайп"

Українська промислова компанія "Інтерпайп" вважає, що у рамках посилення санкцій Евросоюз має підстави прибрати з ринку залізничну продукцію країни-агресорки.

Як заявила директорка зв'язків із державними органами "Інтерпайп" Наталія Сидорук, вже четвертий рік поспіль триває героїчна боротьба України та українського народу за своє існування під час широкомасштабного вторгнення росії.

"Безумовно, цей супротив був би неможливим без допомоги наших західних партнерів: зброєю, розвідданими, бюджетною підтримкою, а також дипломатичним та економічним тиском на країну-агресорку у вигляді численних санкції. І хоча кількість рестрикцій, запроваджених усім цивілізованим світом проти рф зараз наближається до приголомшливої позначки у 30 000, все ще є потенціал до посилення санкційної політики, аби зупинити російську агресію", - зазначила GR-директорка "Інтерпайпу" під час організованої Офісом президента України конференції Fair Play, присвяченої запровадженню додаткових санкцій проти росії.

За її словами, ще на початку війни компанія намагалася ініціювати запровадження європейських санкцій на залізничну продукцію з рф. Але цей процес виявився специфічним та складним, в Україні була відсутня координація у санкційній політиці, тому не вдалося донести позицію групи щодо важливості рестрикцій на російські залізничні колеса, осі та колісні пари".

Тому "Інтерпайп" вітає створення в Україні системної санкційної політики, основа та інфраструктура якої дозволять довести розпочату у 2022 році справу до кінця. Адже до сих пір є вагомі підстави прибрати з європейського ринку залізничну продукцію країни-агресорки.

Топменеджерка пояснила, що, по-перше, потрібно виходити з того, що російські виробники залізничних коліс де-факто забезпечують логістику армії загарбників, адже їх найбільшим споживачем є російська залізниця. Саме РЖД забезпечує перевезення військової техніки, боєприпасів та особового складу для ведення кремлем бойових дій на території України. По-друге, європейські та українські виробники можуть у повній мірі замістити російську продукцію за рахунок власних вільних потужностей.

"Водночас, аби зупинити поставки російських коліс, які, до речі, можуть загрожувати безпеці руху на європейських залізницях, можна придивитися і до інших інструментів, окрім санкцій. Наприклад, мова йде про публічні закупівлі. Тобто, в рамках політики Брюсселя по підвищенню економічної безпеки європейські виробники можуть отримати пріоритет у публічних закупівлях країн блоку, а російська продукція буде заборонена. Сподіваємося, що український бізнес все ж таки отримає певні бенефіти при формуванні цієї нової системи", - підкреслила Сидорук.

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розташованих на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 5,5 млрд грн.

У структурі компанії - п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Загальна чисельність співробітників компанії становить близько 9,5 тис.

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук і члени його сім'ї.