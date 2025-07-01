"Жнива Перемоги" почали прийом заявок на безоплатну видачу зернових рукавів

Благодійна організація "Міжнародний благодійний фонд "Жнива Перемоги" повідомила про старт прийому заявок на отрмання зернових рукавів.

Як повідомляється на сайті організації, аграрним підприємствам у тимчасове безоплатне користування будуть надані зернопакувальні машини та в якості безповоротної благодійної (гуманітарної) допомоги – рукави зернові (сінажні) Harwell з поліетилену 2,76х75, 2,76х90.

Прийом звернень стартував 1 липня 2025 року до вичерпання обсягів полімерних рукавів. Щоб прийняти участь у програмі, суб’єктам господарювання потрібно заповнити всі поля у CRM-системі, прикріпити звернення на допомогу та звіт про посівні площі сільськогосподарських культур (форма СГ-4).

У благодійній організації попередили, що звернення, надіслані за невстановленою формою, без доручення необхідних документів та/або без зазначення повних відомостей, що вимагаються фондом, а також надіслані до старту проекту, розглядатися не будуть.