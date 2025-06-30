Зеленський підписав указ про синхронізацію з 13 та 14 пакетами санкцій ЄС

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", яким підтримане відповідне розпорядження Кабінету міністрів України від 27 червня №628-р.

Указ про це №445/2025 від 29 червня опублікований на сайті голови держави в понеділок.

"Це рішення по синхронізації санкцій Євросоюзу – 13, 14 пакети та пакет "Іран", - повідомив журналістам радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

"Застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до: фізичних осіб згідно з додатком 1 до розпорядження Кабінету міністрів України від 27 червня 2025 року № 628-р; юридичних осіб згідно з додатком 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 2025 року № 628-р… Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій", - йдеться в тексті рішення РНБО.

При цьому тексти додатків на сайті голови держави не опубліковані.

Як повідомлялося, Рада Європейського Союзу 23 лютого затвердила тринадцятий пакет індивідуальних та економічних санкцій, присвячений другим роковинам від дня повномасштабного вторгнення й агресивної війни Росії проти України. У новий пакет внесли майже 200 осіб і юросіб з різних країн, які були задіяні в постачанні обладнання, зокрема електроніки та мікрочіпів, які РФ використовує у військово-промисловій галузі.

24 червня Рада ЄС затвердила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів стосовно ще 116 фізичних і юридичних осіб, відповідальних "за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України". У галузі енергетики передбачаються заходи, спрямовані на те, щоб "гарантувати, що потужності ЄС не використовуються для перевалювання російського скрапленого природного газу (СПГ) у треті країни й у такий спосбі знизити значні доходи, які Росія отримує від продажу і транспортування СПГ". ЄС також заборонить послуги з перевантаження російського СПГ на території ЄС з метою перевалочних операцій у треті країни.