Зеленський провів нараду щодо підготовки до опалювального сезону

Президент України Володимир Зеленський з міністром енергетики Германом Галущенко та головою правління НАК "Нафтогаз" Сергієм Корецьким щодо підготовки дл нового опалювального сезону.

"Я провів нараду з міністром енергетики, також із керівником "Нафтогазу". Про те, що стосується нашої підготовки до нового опалювального сезону: генерація електрики, питання щодо газу. Ми маємо забезпечити Україну всім необхідним", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Президент зазначив, що це стосується не лише забезпечення ресурсу, але й роботи всіх енергетиків.

"Сотні тисяч наших людей щоденно роблять усе для того, щоб Україна могла жити і щоб не було блекаутів. Ми пройшли вже три зими повномасштабної війни. Це колосальна робота для збереження стійкості всієї країни. Я дякую всім вам, у кого це фактично особистий результат, особистий здобуток", - додав президент.