Аномальна спека спостерігається в Європі

Низка європейських країн зіткнулися з екстремально спекотною погодою, повідомляють у понеділок західні ЗМІ.

У Франції в 16 департаментах запровадять у вівторок "червоний", найвищий, рівень небезпеки через погодні умови, у 68 департаментах - "помаранчевий" рівень, повідомляє телеканал BFM TV.

Очікується, що у вівторок температура у Франції сягне 36-40 градусів за Цельсієм, у зв'язку з чим у вівторок і середу 200 шкіл закриються або змінять режим роботи.

В Іспанії в найближчі два дні денна температура протримається на позначці вище 40 градусів за Цельсієм, вночі температура сягатиме щонайменше 25 градусів, повідомляє The Guardian.

У суботу в іспанському місті Ель-Гранадо зафіксували рекордну для червня в Іспанії температуру - 46 градусів. Попередній рекорд було зареєстровано 1965 року, коли температура в місті Севілья піднялася до 45,2 градуса.

У Португалії в семи з 18 округів країни діє "червоний" рівень погодної небезпеки. Очікується, що температура піде на спад у середу.

В Італії у вівторок у 17 містах запровадять "червоний" рівень погодної небезпеки, у середу - ще в одному місті, повідомляє агентство АНСА.

У Лондоні в понеділок температура піднялася до 29,7 градуса, перевищивши зафіксовану в 2001 році рекордно високу температуру - 29,3 градуса, пише The Guardian.

За прогнозами метеорологічної служби, в Англії найближчими днями температура перевищить 30 градусів, а в Лондоні та на південному сході Англії температура може піднятися до 34 градусів.