Інтерфакс-Україна
Події
18:54 30.06.2025

Вітер лишив без енергопостачання майже 1 тис абонентів у Миргородському районі – обладміністрація

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Вітер лишив без енергопостачання майже 1 тис абонентів у Миргородському районі – обладміністрація
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Енергопостачання тимчасово припинене для майже 1 тис абонентів у Миргородському районі Полтавської області, повідомив очільник Полтавської обласної адміністрації Володимир Когут.

"Через сильні пориви вітру в Миргородському районі залишилися без світла 726 побутових та 222 юридичних споживачів. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання", - написав Когут в Телеграм у понеділок.

Теги: #полтавська_область #енергопостачання

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