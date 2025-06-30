Зеленський анонсував розмови з керівниками ЄС щодо додаткового фінансування для виробництва дронів і спільних виробництв

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Президент України Володимир Зеленський у найближчий час говоритиме з керівниками Європейського Союзу щодо додаткового фінансування для виробництва дронів і спільних виробництв.

"Була сьогодні детальна розмова й щодо українських дронів – фінансування, виконання контрактів, виробництво, постачання. Дипстрайки, дрони-перехоплювачі та всі види дронів для передової. Темп виробництва нарощуємо. Найближчим часом говоритиму з керівниками Євросоюзу щодо додаткового фінансування для виробництва дронів і спільних виробництв. Українське лідерство в технологіях війни має бути й надалі забезпечене", - повідомив Зеленський за результатами наради з військовими та міністром оборони Рустемом Умєровим.

Окрім того, на нараді обговорили фронт, передусім Покровський напрямок.

"Там сконцентроване значне російське угруповання військ, багато штурмів. Я дякую всім нашим підрозділам, кожному воїну за стійкість", - додав Зеленський.

За його словами, окремо також обговорили ситуацію на Сумщині.

"Тиждень тому визначили для наших військ спеціальні завдання, конкретні рубежі. Станом на сьогодні визначені завдання повністю реалізовані", - наголосив президент.

Він додав, що російський задум наступу на Сумщині не реалізовується, і це результат кожного українського підрозділу, який діє на напрямку.

"Також продовжуємо активні дії в межах Курської операції. Вже протягом майже 10 місяців мета операції забезпечується", - повідомив глава держави.