Інтерфакс-Україна
Події
18:01 30.06.2025

Глава МЗС Німеччини вважає, що перший кластер у переговорах про вступ України в ЄС може бути відкритий під головуванням Данії

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Глава МЗС Німеччини вважає, що перший кластер у переговорах про вступ України в ЄС може бути відкритий під головуванням Данії
Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що перший кластер у переговорах про вступ України до ЄС може бути відкритий під головуванням Данії, яке триватиме у другій половині 2025 року.

"Ми раді, що вже докладено багато зусиль, і вважаємо, що перший кластер тепер може бути відкритий під час головування Данії, щоб ми могли розпочати конкретні переговори. Ми щиро закликаємо вас до проведення реформ у вашій країні та цілком впевнені, що якщо ми залишатимемося непохитними та твердими, на нас чекає світле майбутнє", - сказав Вадефуль під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Глава МЗС Німеччини додав, що країна буде продовжувати свою підтримку України, а також наголосив на важливості збільшення тиску на Росію стосовно мирних переговорів.

"Хочу подякувати за велику готовність України до цього, тому що ми знаємо, що Росія зволікає, і це ми не можемо приймати. Ми вживаємо відповідних заходів, 18-ий санкційний пакет тому приклад", - сказав Вадефуль.

За його словами, Німеччина прагне переконати всіх європейських партнерів, щоб цей пакет був ефективний, а також американських партнерів, щоб США вжили відповідних заходів.

"Путін має знати, що якщо він щось робить погано, це не залишиться без висновків. Чим чіткіше ми це сформулюємо, тим буде краще", - зазначив глава німецького МЗС.

Теги: #німеччина #єс #вадефуль

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