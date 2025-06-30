Задокументовані місією ООН злочини РФ потребують міжнародної реакції – МЗС

Задокументовані Управлінням верховного комісара ООН з прав людини у 42-й періодичній доповіді злочини РФ вимагають рішучої реакції міжнародного співтовариства, йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ України, оприлюдненому у понеділок.

"Закликаємо до посилення тиску на Росію та її ізоляції, зміцнення підтримки України та зусиль із захисту цивільних людей, звільнення всіх незаконно утримуваних осіб. Наголошуємо на необхідності притягнення Росії до відповідальності за всі скоєні злочини", - йдеться в коментарі.

Документ охоплює період з 1 грудня 2024 по 31 травня 2025 року та відображає значну ескалацію російських обстрілів по всій території України, що призвели до численних жертв серед цивільних людей та руйнування цивільної інфраструктури. Місія підтвердила загибель 968 та поранення 4 807 цивільних людей, що на 37% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

"Особливо ганебною є російська практика прямих ударів по медичних закладах — щонайменше п’ять лікарень були обстріляні за цей час, в деякі з них — неодноразово. Такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та можуть кваліфікуватися як воєнні злочини. Моніторингова місія звертає увагу на тривожну тенденцію вербування Росією дітей у соціальних мережах і залучення їх до диверсійної діяльності на території України… Це ще один прояв цинічної війни Росії проти цивільних людей, що підриває основи захисту дітей у збройних конфліктах", - йдеться в коментарі.

Також повідомляється, що задокументовано щонайменше 35 випадків позасудових страт українських військових, а також численні свідчення тортур, жорстокого поводження, сексуального насильства та нелюдських умов утримання, що вказують на системний характер цих злочинів.

"Не менш важливою є інформація про цілеспрямовані зусилля російської влади з придушення української культури та ідентичності на тимчасово окупованих територіях. Задокументовано факти масової незаконної експропріації майна українських внутрішньо переміщених осіб. Це порушення міжнародного права, яке підтверджує навмисну політику РФ зі зміни демографічного складу на тимчасово окупованих територіях України", - відзначили в МЗС.

Повідомляється, що державні органи України вивчають висловлені Моніторинговою місією пропозиції та рекомендації з метою забезпечення дотримання міжнародних зобов’язань у сфері прав людини.