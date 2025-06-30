Інтерфакс-Україна
Події
16:13 30.06.2025

До "Мрії" під’єдналися уже 1,3 тис. шкіл по всій Україні - Федоров

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До "Мрії" під’єдналися уже 1,3 тис. шкіл по всій Україні - Федоров

До освітньої платформи "Мрія" під’єдналися уже 1,3 тис. шкіл по всій Україні, повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Ми вийшли з бета-тестування в березні. Вже підключили, підписали документи з майже 1,3 шкіл по всій країні. Це крутий результат, це навіть більше, ніж ми планували зробити за три-чотири місяці", - сказав Федоров в ефірі національного телемарафону в понеділок.

За його словами, на сьогодні є неймовірний запит на "Мрію", так як це, зокрема, боротьба з бюрократією.

"Я впевнений, що до кінця року буде щонайменше 2 тис. шкіл. Наступного року, я думаю, ми покриємо всіх бажаючих", - заявив він.

Як повідомлялося, у лютому 2024 року Кабінет міністрів доручив забезпечити використання мобільного застосунку "Мрія" в освітньому процесі закладами загальної середньої освіти з 2024/2025 навчального року. У червні 2024 року стартувало бета-тестування застосунку. 2 вересня стало відомо, що перші 40 шкіл у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Івано-Франківській, Київській та Дніпропетровській областях і Києві долучилися до застосунку "Мрія", і загалом у ньому вже понад 100 тис. користувачів.

8 квітня віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що продовж 2025 року до освітньої платформи "Мрія" підключать щонайменше 2 тис. шкіл. Також він анонсував, що влітку 2025 року почнеться тестування інтеграції дошкільної освіти в платформу "Мрія".

Теги: #платформа_мрія #федоров #школи

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