Сибіга про використання заморожених російських активів, а не тільки прибутків: Ми надалі працюємо над цим

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів перейти від використання відсотків із заморожених російських активів до використання самих активів.

На спільній пресконференції з німецьким колегою Йоганном Вадефулем у Києві Сибіга наголосив, що час перейти від використання відсотків із заморожених російських активів до використання безпосередньо самих активів для потреб української оборони та відновлення.

"Ми надалі працюємо. Працюють і в деяких країнах, де зосереджені найбільше знерухомлених російських активів, юридичні команди, які шукають правильні формули, аби втілити це рішення. Щодо використання російських активів для потреб української оборони та відновлення", - сказав Сибіга.