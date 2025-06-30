Інтерфакс-Україна
Події
13:58 30.06.2025

Норвегія розгорне F-35 у Польщі, в тому числі для захисту логістичного центру допомоги Україні

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Норвегія розгорне F-35 у Польщі, в тому числі для захисту логістичного центру допомоги Україні

Норвегія посилить свій внесок у протиповітряну та протиракетну оборону НАТО, відправивши винищувачі F-35 до Польщі та аеропорту Жешува цієї осені, повідомляє Міністерство оборони королівства.

Як зазначається у повідомленні в соцмережі Х, місія підтримує захист польського повітряного простору та ключовий логістичний центр для допомоги Україні.

"Це життєво важливий внесок. Ми допомагаємо забезпечити, щоб підтримка України досягла свого місця призначення, і щоб Україна могла продовжувати свою боротьбу за свободу", – сказав міністр оборони Торе О. Сандвік.

Наголошується, що операцію було ретельно оцінено, щоб забезпечити підтримку національної готовності та безпеки.

Теги: #польща #f35 #норвегія

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