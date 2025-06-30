Інтерфакс-Україна
Події
13:56 30.06.2025

Глава МЗС Німеччини: Путін не хоче миру і розраховує, що наша увага до України ослабне

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Глава МЗС Німеччини: Путін не хоче миру і розраховує, що наша увага до України ослабне
Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Заяви Володимира Путіна про нібито готовність до миру у війні проти України - це блеф, заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

"Путін сьогодні говорить про мир, це чистий блеф. Його нібито готовність до переговорів – це лише фасад. Він хоче, про що він ще раз чітко заявив, підкорити всю Україну і одночасно налякати всю Європу", - сказав він на спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві.

Вадефуль наголосив, що останні тижні РФ навіть посилила свої атаки на Україну. За словами очільника МЗС, "Путін готовий пожертвувати будь-якими людськими життями і розраховує на те, що наша увага ослабне" та "переключиться" на інші кризи.

"Тому я чітко заявляю, що йому це не вдасться в Німеччині та з Німеччиною", - запевнив міністр.

Теги: #путін #мир #війна #вадефуль

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