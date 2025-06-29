Ветерани ГУР з ампутаціями візьмуть участь у гірському марафоні у французькому Морзіні: 52 км, 3 км набору висоти

Ветерани Головного управління розвідки Міністерства оборони України Тарас Проць (спецпідрозділ "Kraken") та Сергій Шикун (Департамент активних дій ГУР) візьмуть участь в одному з найскладніших забігів планети — Spartan Ultra World Championship у французькому Морзіні.

Як повідомляється в телеграм-каналі ГУР в неділю, ультрамарафон тривалістю 15 годин із понад 60 перешкодами на гірській трасі завдовжки 52 км із набором висоти понад 3 тис метрів відбудеться в межах проєкту Limitless, мета якого — привернути увагу до наслідків війни та підтримати реабілітацію тих, хто віддав своє здоровʼя заради незалежності України.

"Мене абсолютно не лякає цей виклик, а навпаки мотивує. Я хочу випробувати себе", — сказав Проць.

"Хочеться показати іншим хлопцям, які тільки отримали травми на війні, що життя після ампутації продовжується", - зазначив Шикун.

Участь ветеранів ГУР у Spartan Ultra World Championship — частина кампанії зі збору коштів на реабілітацію ветеранів ГУР України, які втратили кінцівки внаслідок поранення.