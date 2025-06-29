Інтерфакс-Україна
Події
15:54 29.06.2025

Ветерани ГУР з ампутаціями візьмуть участь у гірському марафоні у французькому Морзіні: 52 км, 3 км набору висоти

1 хв читати
Ветерани ГУР з ампутаціями візьмуть участь у гірському марафоні у французькому Морзіні: 52 км, 3 км набору висоти

Ветерани Головного управління розвідки Міністерства оборони України Тарас Проць (спецпідрозділ "Kraken") та Сергій Шикун (Департамент активних дій ГУР) візьмуть участь в одному з найскладніших забігів планети — Spartan Ultra World Championship у французькому Морзіні.

Як повідомляється в телеграм-каналі ГУР в неділю, ультрамарафон тривалістю 15 годин із понад 60 перешкодами на гірській трасі завдовжки 52 км із набором висоти понад 3 тис метрів відбудеться в межах проєкту Limitless, мета якого — привернути увагу до наслідків війни та підтримати реабілітацію тих, хто віддав своє здоровʼя заради незалежності України.

"Мене абсолютно не лякає цей виклик, а навпаки мотивує. Я хочу випробувати себе", — сказав Проць.

"Хочеться показати іншим хлопцям, які тільки отримали травми на війні, що життя після ампутації продовжується", - зазначив Шикун.

Участь ветеранів ГУР у Spartan Ultra World Championship — частина кампанії зі збору коштів на реабілітацію ветеранів ГУР України, які втратили кінцівки внаслідок поранення.

Теги: #марафон #ветерани #гур_мо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:07 28.06.2025
Дрони ГУР уразили об’єкти арсеналу ворога у Брянську - джерела

Дрони ГУР уразили об’єкти арсеналу ворога у Брянську - джерела

10:03 27.06.2025
Збитий у червні іранський Shahed містить мінікомпʼютер Nvidia для задач ШІ та відео – ГУР

Збитий у червні іранський Shahed містить мінікомпʼютер Nvidia для задач ШІ та відео – ГУР

12:42 24.06.2025
В Україні вже працевлаштовано 1,4 тис. фахівців із супроводу ветеранів війни - Мінветеранів

В Україні вже працевлаштовано 1,4 тис. фахівців із супроводу ветеранів війни - Мінветеранів

14:03 23.06.2025
Інтеграція ветеранів російсько-української війни в цивільно-військову сферу є важливою складовою розвитку стратегічних партнерств - Скібіцький

Інтеграція ветеранів російсько-української війни в цивільно-військову сферу є важливою складовою розвитку стратегічних партнерств - Скібіцький

10:59 21.06.2025
Росія примусово вербує громадян Центральної Азії для війни проти України - ГУР

Росія примусово вербує громадян Центральної Азії для війни проти України - ГУР

17:37 19.06.2025
Затверджено методичні рекомендації працевлаштування ветеранів викладачами предмету "Захист України" у школах

Затверджено методичні рекомендації працевлаштування ветеранів викладачами предмету "Захист України" у школах

18:28 18.06.2025
Кабмін удосконалив процедуру подачі заяв на отримання ветеранами компенсації частини оренди житла

Кабмін удосконалив процедуру подачі заяв на отримання ветеранами компенсації частини оренди житла

17:36 18.06.2025
Рада має намір покращити систему пільгового проїзду для ветеранів - нардеп

Рада має намір покращити систему пільгового проїзду для ветеранів - нардеп

14:50 16.06.2025
Нардепи хочуть змінити систему пільгового проїзду для ветеранів

Нардепи хочуть змінити систему пільгового проїзду для ветеранів

20:44 12.06.2025
Українська команда ветеранів "Титанові" посіла друге місце на турнірі з баскетболу на візках "Hope Wins" у Кракові

Українська команда ветеранів "Титанові" посіла друге місце на турнірі з баскетболу на візках "Hope Wins" у Кракові

ВАЖЛИВЕ

Україна вийшла з Оттавської конвенції, бо опинилась в нерівній ситуації, яка обмежує її право на самооборону, – МЗС

Україна вийшла з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

ЗСУ контролюють більшість дніпровських островів у Херсонській області

Зеленський: Путін давно вирішив, що воюватиме далі попри заклики світу до миру

Під час відбиття нічної атаки ворога загинув пілот F-16

ОСТАННЄ

Україна вийшла з Оттавської конвенції, бо опинилась в нерівній ситуації, яка обмежує її право на самооборону, – МЗС

Нардепи Костенко та Федина відзначають необхідність виходу України з Оттавської конвенції

Україна вийшла з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

Сіярто стверджує, що США скасували санкції, які заважали Угорщині будувати АЕС разом з РФ

Єрмак про нічний обстріл та загибель пілота Устименка: Відповідь буде

Ворожі дрони пошкодили 12 житлових будинків в Лебедині на Сумщині

УЧХ допомагає ліквідувати наслідки атаки РФ на Черкащині

Відносно прохолодна погода очікується в Україні на початку тижня, місцями дощі та грози

Понад 6 тис. водіїв оштрафували з початку року за паркування на місцях для осіб з інвалідністю

ЗСУ контролюють більшість дніпровських островів у Херсонській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА