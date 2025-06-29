Інтерфакс-Україна
Події
12:16 29.06.2025

Понад 6 тис. водіїв оштрафували з початку року за паркування на місцях для осіб з інвалідністю

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Понад 6 тис. водіїв оштрафували з початку року за паркування на місцях для осіб з інвалідністю
Фото: https://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Українські поліцейські притягнули до відповідальності від початку поточного року 6 тис. 247 водіїв, які порушили правила паркування на місцях для людей з інвалідністю, із них 3 тис. 614 — у Києві, повідомляється в телеграм-каналі Патрульної поліції України у неділю.

"Якщо ви — водій, який навмисно або через неуважність припаркувався на місці для осіб з інвалідністю, не маючи на те підстав, патрульні винесуть постанову за таке порушення. Нагадуємо: на місцях для осіб з інвалідністю заборонено: зупинку або стоянку; створення перешкод у стоянці або зупинці транспортного засобу. Про такі ділянки інформує дорожня розмітка та відповідні дорожні знаки", - йдеться в повідомленні.

Теги: #штрафи #інвалідність #паркування

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