Зеленський: Путін давно вирішив, що воюватиме далі попри заклики світу до миру
Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову нічну масовану атаку Росії, під час якої було зафіксовано 477 дронів, переважно "шахедів" російсько-іранського виробництва, 60 ракет різних типів, відбулись влучання по житловому будинку в Смілі та поранена дитина.
"Били "рускіє" по всьому, що забезпечує життя", – написав глава держави у своєму телеграм-каналі.
Під час відбиття атаки загинув український пілот F-16 Максим Устименко, який того дня знищив сім повітряних цілей.
"Мої співчуття родині та побратимам. Доручив з’ясовувати всі обставини загибелі. Українська авіація героїчно боронить небо. Дякую кожному, хто захищає Україну", – зазначив Зеленський.
Президент також повідомив, що тільки за останній тиждень Росія випустила по Україні понад 114 ракет, більш ніж 1270 дронів і майже 1100 керованих авіаційних бомб.
"Москва не зупиниться, поки має змогу завдавати масованих ударів… Путін давно вирішив, що буде воювати далі, попри заклики світу до миру", – наголосив Зеленський.
Він закликав міжнародних партнерів посилити допомогу Україні, насамперед у сфері протиповітряної оборони.
"Потрібно завершити війну, потрібен тиск на агресора, потрібен захист – від балістики, ракет і дронів, від терору. Україні потрібно посилювати ППО – те, що найкраще захищає життя. Це американські системи, які ми готові купити", – підкреслив глава держави.
Президент подякував кожному, хто захищає Україну, а також тим державам і партнерам, які продовжують підтримувати український народ у боротьбі з російською агресією.