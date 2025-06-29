Зеленський: Путін давно вирішив, що воюватиме далі попри заклики світу до миру

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову нічну масовану атаку Росії, під час якої було зафіксовано 477 дронів, переважно "шахедів" російсько-іранського виробництва, 60 ракет різних типів, відбулись влучання по житловому будинку в Смілі та поранена дитина.

"Били "рускіє" по всьому, що забезпечує життя", – написав глава держави у своєму телеграм-каналі.

Під час відбиття атаки загинув український пілот F-16 Максим Устименко, який того дня знищив сім повітряних цілей.

"Мої співчуття родині та побратимам. Доручив з’ясовувати всі обставини загибелі. Українська авіація героїчно боронить небо. Дякую кожному, хто захищає Україну", – зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що тільки за останній тиждень Росія випустила по Україні понад 114 ракет, більш ніж 1270 дронів і майже 1100 керованих авіаційних бомб.

"Москва не зупиниться, поки має змогу завдавати масованих ударів… Путін давно вирішив, що буде воювати далі, попри заклики світу до миру", – наголосив Зеленський.

Він закликав міжнародних партнерів посилити допомогу Україні, насамперед у сфері протиповітряної оборони.

"Потрібно завершити війну, потрібен тиск на агресора, потрібен захист – від балістики, ракет і дронів, від терору. Україні потрібно посилювати ППО – те, що найкраще захищає життя. Це американські системи, які ми готові купити", – підкреслив глава держави.

Президент подякував кожному, хто захищає Україну, а також тим державам і партнерам, які продовжують підтримувати український народ у боротьбі з російською агресією.