Під час відбиття нічної атаки ворога загинув пілот F-16

Минулої ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

"На жаль, нині маємо ще одну болючу втрату. Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження", - йдеться в повідомленні.

Пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту.

"Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг... Загинув, як Герой!" - наголосили в ПС ЗСУ.

Як повідомлялося, російські окупанти минулої ночі атакували Україну 537 засобами повітряного нападу, ППО знешкодила 475 засобів: 249 збито вогневими засобами, 226 – локаційно втрачені.