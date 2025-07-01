На війні загинув командир 110-ї ОМБр Сергій Захаревич

Командир 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Сергій Захаревич загинув на війні.

Про смерть полковника Захаревича повідомив бригадний генерал Сергій Собко у Facebook.

"Сьогодні загинув воїн, син, чоловік, батько трьох дітей, мій друг — Сергій Захаревич… Ти був найкращим з нас, коли ми вчилися, найталановитішим. Був найкращим і потім, коли вже стали офіцерами. Меттіс казав, що є дві риси, які він цінує в лідерах найбільше - це aggressiveness та initiative. Це саме про тебе. Немає в нас яскравішого приклада офіцера із цими двома якостями", — написав він.

Обставини загибелі комбрига не розголошуються.

Сергій Захаревич був призначений командиром 110-ї окремої механізованої бригади у лютому 2025 року. До призначення на цю посаду служив заступником командира 33-ї механізованої бригади. Був нагороджений орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів.