Інтерфакс-Україна
Події
14:17 29.06.2025

Єрмак про нічний обстріл та загибель пілота Устименка: Відповідь буде

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Єрмак про нічний обстріл та загибель пілота Устименка: Відповідь буде
Фото: сайт Президента України

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак анонсував відповідь на атаку російськими окупантами цивільних об'єктів в ніч на неділю, під час відбиття якої загинув український пілот Максим Устименко.

"Постійний терор росіян. Били по енергетиці, інфраструктурі, житлових кварталах. Загинув пілот F-16 Максим Устименко. Він знищив 7 ворожих цілей. Вічна шана герою. Відповідь буде", - написав Єрмак в неділю в Телеграм.

Голова Офісу президента також відзначив, що чекає також і посилення тиску з боку Заходу. "Росію необхідно примусити до завершення війни", - заявив він.

Як повідомлялося, окупанти запустили вночі по Україні 477 дронів, 60 ракет різних типів, відбулись влучання по житловому будинку в Смілі та поранена дитина. Під час відбиття атаки загинув український пілот F-16 Максим Устименко, який того дня знищив сім повітряних цілей.

За даними президента України Володимира Зеленського, тільки за останній тиждень РФ випустила по Україні понад 114 ракет, більш ніж 1270 дронів і майже 1100 керованих авіаційних бомб. Він закликав міжнародних партнерів посилити допомогу Україні, насамперед у сфері протиповітряної оборони.

Теги: #єрмак #максим_устименко #обстріл

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