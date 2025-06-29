Інтерфакс-Україна
Події
09:16 29.06.2025

В Україні минулої ночі знешкоджено 475 ворожих цілей

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В Україні минулої ночі знешкоджено 475 ворожих цілей
Фото: НГУ

Російські окупанти минулої ночі атакували Україну 537 засобами повітряного нападу, протиповітряна оборона знешкодила 475 засобів: 249 збито вогневими засобами, 226 – локаційно втрачені, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

"У ніч на 29 червня (із 19.00 28 червня) противник атакував 537 засобами повітряного нападу:

  • 477 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово – рф., Чауда – ТОТ Криму, понад 250 із них – "шахеди";
  • 4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської обл. - рф;
  • 7 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. - рф і ТОТ Криму;
  • 41 крилатою ракетою Х-101/Іскандер-К із Саратовської, Курської, Брянської обл. – рф;
  • 5 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Чорного моря;
  • 3 зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. – рф", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 475 засобів повітряного нападу противника, 249 збито вогневими засобами, 226 – локаційно втрачені:

  • 211 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 225 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
  • 1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 збито;
  • 33 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К збито, 1 - локаційно втрачено;
  • 4 крилаті ракети "Калібр" збито.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, падіння збитих (уламки) у 8 локаціях, зазначили в ПС ЗСУ.

Теги: #атака_рф #ппо

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