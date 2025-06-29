Інтерфакс-Україна
Події
10:06 29.06.2025

Внаслідок влучання БпЛА по цивільному авто в Харківській області загинув чоловік

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Внаслідок ворожого удару по цивільному авто загинув 60-річний чоловік та отримав вибухове поранення 59-річний чоловік, повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Близько 08:30 ранку зафіксовано влучання БпЛА по цивільному авто, яке рухалось дорогою в напрямку с. Приколотне. Внаслідок ворожого удару загинув 60-річний чоловік та отримав вибухове поранення 59-річний чоловік. Постраждалого було доставлено у лікарню для надання кваліфікованої медичної допомоги", - написав він в телеграм-каналі у неділю.

 

Теги: #харківська_область

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