На Херсонщині встановили два модульні укриття для безпеки жителів

У двох населених пунктах Бериславської громади на Херсонщині встановили ще два модульні укриття, які придбали за кошти місцевого бюджету, повідомляє голова Бериславської РДА Володимир Літвінов.

"Це частина загального плану з посилення захисту цивільного населення в умовах воєнного стану. Такі бетонні споруди розраховані на 10-15 осіб, а їх товсті стіни надійно захищають від уламків", - написав він в телеграм-каналі у суботу.

Літвінов додав, що робота в цьому напрямку триватиме й надалі, адже безпека кожного жителя залишається пріоритетом.