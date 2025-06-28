Інтерфакс-Україна
Події
19:32 28.06.2025

На Херсонщині встановили два модульні укриття для безпеки жителів

1 хв читати

У двох населених пунктах Бериславської громади на Херсонщині встановили ще два модульні укриття, які придбали за кошти місцевого бюджету, повідомляє голова Бериславської РДА Володимир Літвінов.

"Це частина загального плану з посилення захисту цивільного населення в умовах воєнного стану. Такі бетонні споруди розраховані на 10-15 осіб, а їх товсті стіни надійно захищають від уламків", - написав він в телеграм-каналі у суботу.

Літвінов додав, що робота в цьому напрямку триватиме й надалі, адже безпека кожного жителя залишається пріоритетом.

Теги: #укриття #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:21 28.06.2025
Через російські обстріли загинула одна людина та троє постраждали на Херсонщині - ОВА

Через російські обстріли загинула одна людина та троє постраждали на Херсонщині - ОВА

16:27 27.06.2025
Масове розмноження сарани зафіксовано в Херсонській області, аграріїв закликають терміново обстежити угіддя

Масове розмноження сарани зафіксовано в Херсонській області, аграріїв закликають терміново обстежити угіддя

14:14 27.06.2025
Ворог атакував важливий енергетичний об'єкт на Херсонщині, можливі тривалі відключення е/е

Ворог атакував важливий енергетичний об'єкт на Херсонщині, можливі тривалі відключення е/е

20:10 25.06.2025
На Херсонщині двоє людей підірвались на міні

На Херсонщині двоє людей підірвались на міні

18:26 25.06.2025
Шмигаль дав завдання активізувати роботу щодо будівництва укриттів у дитсадках

Шмигаль дав завдання активізувати роботу щодо будівництва укриттів у дитсадках

08:23 24.06.2025
Через російські обстріли загинули чотири людини та п'ятеро постраждали на Херсонщині - ОВА

Через російські обстріли загинули чотири людини та п'ятеро постраждали на Херсонщині - ОВА

09:00 21.06.2025
Ворог обстріляв центральний район Херсона, є постраждала та пошкодження

Ворог обстріляв центральний район Херсона, є постраждала та пошкодження

11:53 20.06.2025
Мешканцю Херсонщини, що воював проти України в лавах ПВК "Вагнер", повідомлено про підозру

Мешканцю Херсонщини, що воював проти України в лавах ПВК "Вагнер", повідомлено про підозру

11:54 19.06.2025
На Херсонщині внаслідок ворожих атак 14 людей поранено, серед них - троє рятувальників

На Херсонщині внаслідок ворожих атак 14 людей поранено, серед них - троє рятувальників

07:39 18.06.2025
Троє цивільних постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА в Херсоні

Троє цивільних постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА в Херсоні

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і Дуда обговорили безпекову ситуацію, стан дипломатії

Україна продовжить спілкування з командою Трампа – Зеленський

Зеленський у День Конституції: Україна є і буде на землі, українці є і будуть на землі

Викрито злочинну організацію на чолі з колишнім заступником мера Харкова, вони підозрюються у заволодінні 5,4 млн грн, виділених на фортифікації - генпрокурор

Зеленський нагородив президента Польщі Дуду орденом Свободи

ОСТАННЄ

Кравченко про справу "Автомагістраль-Південь": Всі оголошені підозри — законні, обґрунтовані та підтверджені судовими експертизами

Шмигаль і Дуда обговорили безпекову співпрацю та євроінтеграцію

Фіцо: Моя зустріч з президентом Зеленським не має сенсу, тому що він мене ненавидить

Ворог знову атакував Нікопольщину безпілотниками та артилерією – Лисак

У Харкові чоловік погрожував підірвати гранату в ТЦ

Папа Лев XIV виказав слова підтримки народові України

На Чернігівщині дитина постраждала внаслідок вибуху невідомого предмету – ДСНС

На воді за червень загинули 98 людей, зокрема 8 дітей – ДСНС

Сумщина отримала 30 автобусів від Корейського агентства (KOICA)

Головний прапор України тимчасово приспустять через сильний вітер 28 та 29 червня – КМДА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА