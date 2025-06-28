17:54 28.06.2025
На воді за червень загинули 98 людей, зокрема 8 дітей – ДСНС
Від початку літа на українських водоймах загинули 98 осіб, зокрема вісім дітей, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"Жахлива статистика: 98 людей, серед яких вісім дітей, загинули на воді протягом червня. Лише упродовж останнього тижня вода забрала життя дев'яти людей, з них дві дитини... Загалом, від початку року на водних об'єктах загинуло вже 467 осіб, у тому числі 28 дітей", - зазначається в повідомленні в Телеграмі.
Зазначається, що у більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність