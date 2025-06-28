Головний прапор України тимчасово приспустять через сильний вітер 28 та 29 червня – КМДА

У Києві 28 та 29 червня через погіршення погодних умов тимчасово приспустять головний прапор України, повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

"За прогнозами Укргідрометцентру до кінця доби 28 червня та впродовж доби 29 червня в Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні КМДА у телеграмі у середу.

Як повідомляється, щоб уникнути пошкоджень полотнища, прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов.

Висота флагштока на Печерських пагорбах становить майже 90 м, його вага – 32 т, а розмір полотнища – 16 на 24 м.