Інтерфакс-Україна
Події
16:58 28.06.2025

Головний прапор України тимчасово приспустять через сильний вітер 28 та 29 червня – КМДА

1 хв читати
Головний прапор України тимчасово приспустять через сильний вітер 28 та 29 червня – КМДА

У Києві 28 та 29 червня через погіршення погодних умов тимчасово приспустять головний прапор України, повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

"За прогнозами Укргідрометцентру до кінця доби 28 червня та впродовж доби 29 червня в Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні КМДА у телеграмі у середу.

Як повідомляється, щоб уникнути пошкоджень полотнища, прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов.

Висота флагштока на Печерських пагорбах становить майже 90 м, його вага – 32 т, а розмір полотнища – 16 на 24 м.

Теги: #прапор_україни #вітер #кмда

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:21 27.06.2025
Київська громада на цьому тижні передала на фронт ще 1700 дронів

Київська громада на цьому тижні передала на фронт ще 1700 дронів

14:02 26.06.2025
В Києві підняли кримськотатарський прапор на знак солідарності

В Києві підняли кримськотатарський прапор на знак солідарності

17:55 25.06.2025
В Києві зміниться вартість нових транспортних карт, вартість поїздок не змінюється – КМДА

В Києві зміниться вартість нових транспортних карт, вартість поїздок не змінюється – КМДА

17:36 16.06.2025
У Києві висадили дерева на честь загиблих українських медійників – КМДА

У Києві висадили дерева на честь загиблих українських медійників – КМДА

12:10 13.06.2025
"КиївЗоо" оновив угіддя для бурих ведмедів

"КиївЗоо" оновив угіддя для бурих ведмедів

16:07 10.06.2025
"Євросолідарність" у Київраді підтримала голосування за недовіру Поворознику

"Євросолідарність" у Київраді підтримала голосування за недовіру Поворознику

19:25 09.06.2025
Петиція про звільнення київських чиновників, які у день жалоби святкували день народження Поворозника набрала необхідні голоси

Петиція про звільнення київських чиновників, які у день жалоби святкували день народження Поворозника набрала необхідні голоси

09:37 28.05.2025
За наявності підстав директора Департаменту культури КМДА Анжияка притягнуть до дисциплінарної відповідальності

За наявності підстав директора Департаменту культури КМДА Анжияка притягнуть до дисциплінарної відповідальності

10:50 21.05.2025
Київ передає 350 тонн дизпалива для потреб ГУР

Київ передає 350 тонн дизпалива для потреб ГУР

17:45 16.05.2025
У Києві житловим будинкам відшкодували вартість понад 4 тисяч одиниць резервних джерел електроенергії

У Києві житловим будинкам відшкодували вартість понад 4 тисяч одиниць резервних джерел електроенергії

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і Дуда обговорили безпекову ситуацію, стан дипломатії

Україна продовжить спілкування з командою Трампа – Зеленський

Зеленський у День Конституції: Україна є і буде на землі, українці є і будуть на землі

Викрито злочинну організацію на чолі з колишнім заступником мера Харкова, вони підозрюються у заволодінні 5,4 млн грн, виділених на фортифікації - генпрокурор

Зеленський нагородив президента Польщі Дуду орденом Свободи

ОСТАННЄ

Коаліція з розмінування залучила EUR93 млн для України у 2025р. – Міноборони

Через негоду знеструмлено більше 1 тис споживачів на Полтавщині – ОВА

Україна розсекретила дані про запаси природних копалин – міністр

Помер поет та колишній дисидент Ігор Калинець

Зеленський нагородив Дуду орденом Свободи

У День Конституції Володимир Зеленський відзначив видатних українців та українок державними нагородами

Україна буде запрошувати Навроцького - Зеленський

Зеленський і Дуда обговорили безпекову ситуацію, стан дипломатії

Спецоперація СБУ: знищено ворожий ЗГРК "Панцир-С1" та три гелікоптери

Україна продовжить спілкування з командою Трампа – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА