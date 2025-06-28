Інтерфакс-Україна
Події
02:37 28.06.2025

Зеленський обговорив з дипломатами якнайшвидше виконання домовленостей з міжнародними партнерами

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Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками дипломатичного корпусу щодо якнайшвидшого виконання домовленостей з міжнародними партнерами.

"Провів сьогодні нараду з нашими дипломатами: Міністерство закордонних справ, віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, також була команда Офісу", - розповів він.

Обговорення стосувалося реалізації домовленостей, досягнутих під час міжнародних зустрічей, котрі відбулись протягом останніх тижнів, зокрема на саміті G7 у Канаді та під час переговорів у країнах Європи.

"Є домовленості щодо оборонних пакетів та спільного виробництва: Британія, Нідерланди, Канада, інші наші партнери. Є речі, які можемо зробити разом з Америкою. Багато домовленостей із Францією та Німеччиною", - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що всі ці домовленості мають бути чітко реалізовані, зокрема щодо спільного виробництва дронів, інвестицій у військово-промисловий комплекс, розвитку проєктів далекобійного озброєння, зокрема щодо ракет.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14903

Теги: #дипломати #нарада #зеленський

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