Зеленський обговорив з дипломатами якнайшвидше виконання домовленостей з міжнародними партнерами

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками дипломатичного корпусу щодо якнайшвидшого виконання домовленостей з міжнародними партнерами.

"Провів сьогодні нараду з нашими дипломатами: Міністерство закордонних справ, віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, також була команда Офісу", - розповів він.

Обговорення стосувалося реалізації домовленостей, досягнутих під час міжнародних зустрічей, котрі відбулись протягом останніх тижнів, зокрема на саміті G7 у Канаді та під час переговорів у країнах Європи.

"Є домовленості щодо оборонних пакетів та спільного виробництва: Британія, Нідерланди, Канада, інші наші партнери. Є речі, які можемо зробити разом з Америкою. Багато домовленостей із Францією та Німеччиною", - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що всі ці домовленості мають бути чітко реалізовані, зокрема щодо спільного виробництва дронів, інвестицій у військово-промисловий комплекс, розвитку проєктів далекобійного озброєння, зокрема щодо ракет.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14903