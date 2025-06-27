Інтерфакс-Україна
Події
23:38 27.06.2025

Зеленський увів до ставки першого заступника Міноборони та командувача Сухопутних військ - указ

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про внесення змін до складу Ставки Верховного головнокомандувача.

Відповідний указ №434/2025 оприлюднено на сайті глави держави.

Згідно з документом, у персональному складі Ставки головнокомандувача затверджено командувача об'єднаних сил Збройних Сил України Михайла Драпатого.

Крім того, до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача ввели першого заступника міністра оборони України Сергія Боєва та командувача Сухопутних військ Збройних Сил Геннадія Шаповалова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/4342025-55453

Теги: #ставка #зміни #зеленський

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