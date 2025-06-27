Трамп зацікавився досягненнями України у виробництві зброї – Єрмак

Фото: Офіс Президента України

Президент США Дональд Трамп зацікавився досягненнями України у виробництві зброї, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Можу відкрити інсайд, що під час останньої зустрічі, яка, мені здається, була дуже доброю між президентом Зеленським і президентом Трампом, дуже багато часу президент Трамп приділив саме обговоренню досягнення України щодо виробництва зброї. Він ставив багато питань і було видно, що йому це дуже цікаво. Це точно демонструє те, що США зацікавлені співробітництвом з Україною", - сказав він під час "Форуму влади та бізнесу: від діалогу до партнерства" в п’ятницю в Києві.