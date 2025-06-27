Країни, які раніше займали позицію щодо незастосування санкцій, готують нові санкції проти РФ – Єрмак

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Готуються нові санкції проти РФ від країн, які раніше займали позицію щодо незастосування санкційних обмежень, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Готуються нові санкції, навіть від таких країн, які до цього займали більш таку позицію, я би не сказав нейтральну, але позицію щодо незастосування санкцій, як Нова Зеландія, як Австрія", - сказав Єрмак на конференції з запровадження додаткових санкцій проти Росії "Чесна гра".

"Безумовно, окремо, санкції таких країн, вони не є дуже болючими для Росії, але у сукупності, коли все це збігається, то це дійсно є для Росії великою проблемою", - наголосив він.