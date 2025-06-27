Інтерфакс-Україна
Події
16:47 27.06.2025

Мінкультури не планує жодних заяв стосовно організованого РФ пісенного конкурсу "Интервидение-2025" через його незначущість

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Мінкультури не планує жодних заяв стосовно організованого РФ пісенного конкурсу "Интервидение-2025" через його незначущість

Міністерство культури і стратегічних комунікацій України не планує виступати з жодними заявами стосовно організованого Росією міжнародного пісенного конкурсу "Интервидение-2025" через його незначущість для світової культури.

"Міністерство культури і стратегічних комунікацій України засуджує будь-які прояви співпраці із державою-агресором, в тому числі у сфері культури… З огляду на незначущість пісенний конкурс "Интервидение-2025" для світової культури та відсутність серед запрошених країн партнерів України, МКСК не планує виступати з жодними заявами стосовно згаданого заходу", - йдеться у відповіді Мінкультури на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Конкурс "Интервидение-2025" - конкурс пісні, який планується провести 20 вересня в Москві. З відкритих російських джерел відомо, що крім Росії, у конкурсі, серед інших, можуть взяти участь представники з таких країн, як: Азербайджан, Вірменія, Бразилія, Єгипет, Індія, Казахстан, Катар, Китай, Мексика, ОАЕ, Пакистан та ряду інших.

Як повідомлялося, в травні 2025 року Міністерство закордонних справ України заявило, що вважає організований Росією міжнародний пісенний конкурс "Интервидение-2025" інструментом ворожої пропаганди та засобом відбілювання агресивної політики РФ. Також відомство зазначило, що з метою доведення позиції української сторони до країн, які мають намір взяти участь у даному конкурсі, а також задля запобігання участі їх представників у пропагандистських заходах країни-агресора, МЗС доручило закордонним дипломатичним установам ужити заходів політико-дипломатичного реагування.

Росія не може приймати участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" з 2022 року, після того як країна була позбавлена цього права через повномасштабну агресію проти України.

Теги: #мкск #рф #интервидение

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