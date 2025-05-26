МЗС: організований РФ пісенний конкурс "Интервидение-2025" є інструментом пропаганди та засобом відбілювання агресивної політики

Міністерство закордонних справ України вважає організований Росією міжнародний пісенний конкурс "Интервидение-2025" інструментом ворожої пропаганди та засобом відбілювання агресивної політики РФ.

"У відповідь на ваш запит щодо намірів низки країн взяти участь в організованому Росією міжнародному пісенному конкурсі "Интервидение-2025", який у вересні цього року має пройти в Москві, повідомляємо, що МЗС України розглядає зазначену культурну подію як інструмент ворожої пропаганди та засіб відбілювання агресивної політики РФ", - йдеться у відповіді МЗС на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Відзначається, що з метою доведення позиції української сторони до країн, які мають намір взяти участь у даному конкурсі, а також задля запобігання участі їх представників у пропагандистських заходах країни-агресора, МЗС доручило закордонним дипломатичним установам ужити заходів політико-дипломатичного реагування.

Конкурс "Интервидение-2025" - конкурс пісні, який планується провести 20 вересня в Москві. З відкритих російських джерел відомо, що крім Росії, у конкурсі, серед інших, можуть взяти участь представники з таких країн, як: Азербайджан, Вірменія, Бразилія, Єгипет, Індія, Казахстан, Катар, Китай, Мексика, ОАЕ, Пакистан та ряду інших.

Як повідомлялося, Росія не може приймати участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" з 2022 року, після того як країна була позбавлена цього права через повномасштабну агресію проти України.