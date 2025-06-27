Укргідрометцентр попередив про грози та град у південних, східних та більшості центральних областей у суботу

В Україні вдень у суботу, 28 червня у західних, Вінницькій та Житомирській областях пориви вітру 15-18 м/с; у південних, східних, більшості центральних, Чернігівській та Сумській областях очікуються грози, на сході та південному сході країни подекуди град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий), повідомляє Укргідрометцентр.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у Попередженні про небезпечні метеорологічні явища в Україні.