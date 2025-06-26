Інтерфакс-Україна
Події
18:21 26.06.2025

Помічник нардепа та підприємець підозрюються у зловживаннях при закупівлі шин до бойових літаків

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Дві нові підозри у справі щодо заволодіння коштами Міністерства оборони України під час закупівлі авіаційного комплектування, а саме шин для військової авіації, що завдало збитків державі на 27,3 млн грн, висунуті помічнику чинного народного депутата України та власнику приватного товариства, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура в четвер.

Імена підозрюваний не називаються. Помічнику нардепа повідомлено про підозру за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Дії підприємця кваліфіковані за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та ч.3 ст.209 (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) КК.

"Відповідно до злочинної схеми власник товариства, використовуючи підконтрольну та зареєстровану в ЄС компанію, закуповував авіаційне комплектування у виробників та в подальшому реалізовував за цінами, завищеними у 2-3 рази. Помічник чинного депутата у свою чергу забезпечував комунікацію між учасниками злочинної змови та сприяв безперешкодній оплаті за укладеними контрактами", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в листопаді 2024 року правоохоронці повідомили про підозру двом керівникам структурних підрозділів Сил логістики, зловживання яких під час закупівлі запчастин до бойових літаків завдали 27,3 млн грн збитків.

Зловживаючи своїм службовим становищем, вони забезпечили перемогу в тендері на закупівлю шин двох приватних товариств. При цьому для створення вигляду конкурентної боротьби на розгляд тендерної комісії посадовці подали пропозиції не лише цих двох компаній, а й низки підставних. Водночас більш вигідні комерційні пропозиції інших учасників або умисно викривили, або ж зовсім ігнорували. Отриманий незаконний надприбуток учасники угоди вивели в тінь через мережу підконтрольних фірм.

Теги: #підозра #закупівлі #зловживання

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